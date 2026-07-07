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https://www.24chasa.bg/sport/article/23181690 www.24chasa.bg

"Барселона" се отказа от Кейн, ще взима Леао под наем

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Хари Кейн

"Барселона" се отказа от идеята да привлече английската звезда на "Байерн" Хари Кейн това лято. Испанският шампион го виждаше като потенциален наследник на Робърт Левандовски, но сега се отказа от преследването му.

Според El National Catalonia, шефовете на "Барса" смята, че трансферът на Кейн е "нереалистичен". Шампионите обаче са уверени, че ще привлекат Рафаел Леао. "Барса" иска да подпише с крилото на "Милан" под наем, със сделка, подобна на тази, която доведе Маркъс Рашфорд на "Камп ноу" миналото лято. Португалският национал отдавна обяви, че е готов да напусне Милано и за него Ла Лига е потенциална дестинация.

Хари Кейн
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