В Баня Лука се надъхват срещу "Левски"

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Феновете на "Борац" (Баня Лука) - съперникът на "Левски" в първия предварителен кръг, се надъхват за двубоя с шампиона на България. Първият епизод от сблъсъка е тази вечер в Босна на стадион "Градски".

Из градът Баня Лука, който е столицата на Република Сръбска, на няколко места има надъхващи транспаранти към играчите от клуба.

"Гази "Левски", гласи един от тях, разположен край река Върбас.

Друг пък призовата всички фенове на "Борац" да са на стадиона и да подкрепят отбора си в двубоя с българския шампион.

Както по-рано "24 часа" писа съоръжението, на което босненският първенец домакинства, ще е пълно до краен предел. Очаква се да има около 10 хил. зрители на стадион "Градски" за двубоя, който започва в 21,30 ч.

Иначе полицаи са разположени из целия град. Около хотелите на футболистите и феновете има по няколко екипа униформени.