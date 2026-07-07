"Реал" набеляза наследник на Куртоа

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"Реал" вечехсе оглежда за заместник на тутилярния си вратар Тибо Куртоа, пише испанското издание "Мундо депортиво". Договорът на 34-годишния белгиец изтича следващото лято.

Настоящият резервен вратар Андрей Лунин не се смята за потенциален заместник на Куртоа. За такъв е гласен нидерландеца Барт Вербрюген от "Брайтън".

Вербрюген направи впечатляващо световно първенство и е на 23 години. Така грандът от Мадрид може да разчита в продължение на много години напред на него, както беше случаят с Куртоа, когато бе взет от "Челси".