ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕП гласува проверка на партията „Европа на суверен...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23181755 www.24chasa.bg

"Реал" набеляза наследник на Куртоа

936
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Белгийският вратар Тибо Куртоа и съпругата му Мишел. Снимка: Инстаграм/ThibautCourtois

 "Реал" вечехсе оглежда за заместник на тутилярния си вратар Тибо Куртоа, пише испанското издание "Мундо депортиво". Договорът на 34-годишния белгиец изтича следващото лято.

Настоящият резервен вратар Андрей Лунин не се смята за потенциален заместник на Куртоа. За такъв е гласен нидерландеца Барт Вербрюген от "Брайтън".

Вербрюген направи впечатляващо световно първенство и е на 23 години. Така грандът от Мадрид може да разчита в продължение на много години напред на него, както беше случаят с Куртоа, когато бе взет от "Челси".

Белгийският вратар Тибо Куртоа и съпругата му Мишел. Снимка: Инстаграм/ThibautCourtois
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Гледайте цялата церемония "Достойните българи" 2026