Величието на Аржентина не е само в Меси, а и в нейния треньор

“В националния отбор на Аржентина има едно момченце, Лионел Скалони, който не е виновен, че е назначен за треньор. Проблемът е, че той ще се чувства като треньор и ще иска да отиде на световното първенство. Може да се отиде във Формула 1, а не на световното по футбол”.

Великият Марадона се оказа лош пророк. Но Дон Диего вероятно е искрено щастлив от това на небето. А Скалони, в когото никой не вярваше преди осем години, се превърна в най-успешния треньор в историята на националния отбор на Аржентина. Под негово ръководство “бяло-сините” спечелиха две “Копа Америка”, световното първенство през 2022 г. и “Финалисимо”.

През 1997 г. Скалони печели световното първенство за младежи и този турнир може да се счита за отправна точка за настоящия му статут на треньор. Играейки като десен бек, той отбелязва два гола, включително първия при победата с 2:0 в четвъртфинала срещу Бразилия. Но, разбира се, той не е звездата на националния отбор, в който участват Камбиасо, Рикелме и Аймар. Последният от това звездно трио сега е дясната ръка на Скалони в националния отбор, а

дългогодишното им приятелство започва именно на това младежко първенство

“Без моя треньорски щаб нямаше да бъда нищо, не се съмнявам в това. Голяма част от постиженията ни - не само титлите, но и атмосферата в отбора - са благодарение на всички нас.” “Напълно осъзнавам това. Освен че сме треньорски щаб, ние сме и приятели”, казва Скалони за своите помощници, включително за по-възрастния си съотборник и бивш капитан на националния отбор Роберто Аяла, който поради възрастта си олицетворява мъдрост и винаги намира правилните думи.

Съдбоносни моменти

Освен това на победното световно първенство за младежи до 21 години съдбата го събира с Хосе Пекерман, когото Скалони смята за най-важния човек по пътя си към треньорството.

“За мен Хосе е абсолютен еталон. Начинът, по който общуваме с играчите, начинът, по който се държим, и начинът, по който управляваме отбора, са до голяма степен наследство от Пекерман”, казва Скалони, подчертавайки, че

треньорът ги е научил не само на футбол, но и на човешки качества,

включително уважение към феновете и противниците.

След като изигра само седем мача за националния отбор, под ръководството на Пекерман Скалони отиде на единственото си световно първенство - през 2006 г. Той беше повикан да замени капитана на “Интер” Санети, тъй като националният отбор се нуждаеше от друг, по-дефанзивно настроен защитник. Вярно е, че Скалони игра само при победата на осминафиналите срещу Мексико, а единственото му и последно световно първенство като футболист беше първият турнир от такъв мащаб за друг Лионел - много младия тогава Меси. Нещо повече, през 2005 г. Скалони беше на терена за дебюта на своя съименник в приятелски мач срещу Унгария.

Учители

Предразположението на Скалони към треньорска кариера се проявява още в ранна възраст: “Хранех се с футбол. Можех да го гледам 24 часа в денонощието. Винаги бях с треньора, обсъждахме какво се случва. Тази “болест” винаги ми е оказвала влияние. Дори като дете – най-добрият в моята възрастова група, никога не бях егоист и винаги помагах за сплотяването на отбора.” Той получава първия си треньорски сертификат в Италия четири години преди да окачи обувките на пирона. По това време играе в “Лацио”, където след тренировки посещава треньорски курс в “Рома”, заклетия съперник на “орлите”.

Скалони има късмет с учителите си. Треньорът му в “Естудиантес” Даниел Кордоба му внушава страст към футбола. Освен Пекерман ключови фигури в кариерата му са настоящият треньор на националния отбор на Испания Луис де ла Фуенте, който му е преподавател по време на тренировъчен курс на УЕФА през 2017 г. Хорхе Сампаоли пък покани Скалони да бъде анализатор в “Севиля” и в националния отбор на Аржентина за световното първенство през 2018 г.

Когато се решава съдбата на новия щаб на националния отбор, легендарният Сезар Луис Меноти му изразява пълната си подкрепа. Покойният вече велик треньор, който даде на Аржентина първата титла на световното през 1978 г., тогава е директор на националните отбори. Първоначално Скалони трябва да работи с младежкия отбор, но всичко се променя за миг.

“Явихме се за шест мача, но всъщност само два – срещу Гватемала и Колумбия. Бяхме с отбора до 20 години, когато получихме повиквателна, и във фитнеса на хотела във Валенсия с Пабло Аймар казах: “Хвърлям се в битката”. С мен ли си?“ Той не се поколеба. Някои биха си помислили: “Лудостта на младостта”. Други казаха: “Беше смел”. Но аз изобщо не се поколебах.”

Близост с отбора

Следват шест приятелски мача, потвърждаването на позицията на мениджъра и операцията по връщането на Меси в националния отбор, който беше навлязъл в период на преструктуриране.

“Копа Америка” през 2019 г. е повратна точка. Аржентина завършва с бронз след победа в мача за третото място, предшествана от загуба на полуфинал от Бразилия при силно противоречиво съдийство. Преди това подобен резултат би се считал за провал и треньорите щяха да бъдат сменени. Но в случая както феновете, така и ръководството са впечатлени от представянето на отбора, който трябва да преодолее това поражение и да стане по-силен.

Те трябва да се превърнат в Скалонета,

както беше наречен отборът по време на триумфалното им континентално първенство през 2021 г. Първоначално прякорът на отбора се свързваше с автобус с неопитен треньор, в който феновете се качваха на свой собствен риск.

“Най-хубавото нещо, което Скалони направи, е близостта му до отбора. Той говори директно и казва на всички точно каквото трябва да се каже. Той е много прост, нормален и реалистичен човек. Той е отличен треньор, който не оставя нищо на случайността. Скалони знае кога да натисне и кога да седне и да търпи. Той ти показва всеки детайл и след това всичко се случва на терена”, казва Меси.

Както обяснява Скалони, неговият велик съименник никога не е искал специално отношение

Нещо повече - в ситуации, в които повиквателната му в националния отбор можеше да бъде истинско шоу, Лео казал на треньора, че ще изчака официалното обявяване на състава точно както всички останали.

“Той беше този, който се обаждаше на всички първи и вдъхваше увереност на играчите. Подсъзнателно чувстваш, че му дължиш нещо, защото той беше този, който ме върна и обедини отново този отбор. Няма да го разочаровам!”

Тези думи на водещата звезда на Аржентина улавят една от основните тайни на националния. Семеен отбор, който отказва да отстъпи мястото си на световния трон на когото и да било.