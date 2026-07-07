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https://www.24chasa.bg/sport/article/23181967 www.24chasa.bg

Испания с рекорд от 6 мача без допуснат гол на световно

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Унай Симон прави спасяване срещу Португалия в Далас. Снимка: Ройтерс

Испания записа рекордна серия без допуснат гол на световни първенства.
В 1/8-финалите на мондиал 2026 отборът на Луис де ла Фуенте победи Португалия с 1:0.

Така иберийците не са допускали гол в 6 мача на световни (5 на настоящото и 0:0 с Мароко в 1/8-финалите преди 4 г. в Катар, когато отпаднаха с дузпи).

Това досега не бе правено от нито един друг отбор в историята. „Сухата" серия на испанците на световни първенства продължава вече повече от 10 часа.

Освен това вратарят Унай Симон удължи рекордната за световни първенства серия без допуснат гол до 609 минути.

За последен път стражът на „Атлетик" (Билбао) инкасира попадение на мондиал в Катар срещу Япония в 51-ата минута на мача от 3-тия кръг на груповата фаза, загубен с 1:2.

Унай Симон прави спасяване срещу Португалия в Далас. Снимка: Ройтерс

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