Бивш треньор на България : Повръща ми се! Инфантино ако иска, да връчи и 10 награди за мир на Тръмп

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Легендата на Германия и бивш треньор на нашия национален отбор Лотар Матеус коментира най-наболялата тема, свързана с мондиал 2026 - опрощаването на червения картон на нападателя на САЩ Фоларин Балогун.

„Световното първенство ни подари множество великолепни мачове и фантастична атмосфера, но кой развали всичко? ФИФА и политиката!

Доналд Тръмп призна, че е звънял във ФИФА и е молил да бъде преразгледано наказанието на Фоларин Балогун. Взимайки решението за отмяна на дисквалификацията, ФИФА не прави услуга нито на себе си, нито на футбола. Напротив!

Червеният картон на Балогун в мача срещу Босна и Херцеговина беше абсолютно очевиден, още повече че решението беше взето след намеса на ВАР. И въпреки това наказанието беше направено условно. Това е просто смешно! Това е най-лошото нещо, което някога съм виждал във футбола!

Не съм против новите турнири или новите правила. Триминутните паузи за вода, които позволяват да се спечелят милиарди от реклама? Ок, това е нормално. Живеем във времена, в които може би всичко останало е по-важно от самия футбол. Но отмяната на явен червен картон е безпрецедентна!

Това е намеса в спорта. Това невероятно много ме огорчава. Никога нищо не съм казвал против ФИФА, но в момента просто беснея. Извинете за израза, но ми се повръща!

Защо нито един друг футболист не получи условен червен картон? Всички останали бяха наказани, както си му е редът и пропуснаха мач.

Когато страните домакини или играчите от водещите футболни нации са защитени, а футболистите от по-малките отбори не, това вече не е честна игра.

ФИФА става за смях. Тя гази върху спорта!

Нямам нищо против Джани Инфантино. Ако ще, и десет награди за мир да връчи на Доналд Тръмп. Но когато се стигне до измама и манипулации - точно тук поставям границата.

Това, което прави ФИФА в момента, е пълно безобразие и предателство спрямо футболните фенове", заяви Лотар Матеус.