Бербатов пита защо гласуваният законопроект за подкрепа на спорта е невидим за новата власт

Димитър Бербатов, който беше съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта изказа недоумение от факта, че гласуван на 7 май законопроект, който е внесен в Народното събрание е като невидим за настоящите народни представители, а в същото време се повдигат въпроси за спасението на българския спорт, по които трябва да се работи, но те били описани в самия вече гласуван от Министерския съвет законопроект. Според Бербатов съвместната работа със спортните федерации, експерти и различни министерства не трябва да бъде пренебрегвана, а да служи за основа, на която да се стъпи възможно най-скоро в името на българския спорт. Конкретна причина е поредно обсъждане за облекчения за бизнеса при инвестиции в спорта. В законопроекта по предложение на Бербатов след съгласуване със спортнит федерации бяха предложени облекчения до 10%, до 20% и до 35% за бизнеса, като най-големи са при подкрепа на детско-юношески школи и масовия спорт.

Ето какво казва Димитър Бербатов във видео на официалната си страница във фейсбук:

През последните дни наблюдавам нещо доста странно и честно казано - малко забавно. С громен ентусиазъм се представя „нова, революционна идея" за спасението на българския спорт чрез промени в корпоративното подоходно облагане и данъчни облекчения за бизнеса. Всичко изглежда чудесно. Има само един малък детайл. Тази „нова" идея не просто съществува от месеци, тя вече е официален законопроект, извървял целия си административен път. Когато бях съветник на премиера по въпросите на младежта и спорта, заедно с федерациите, с експерти и министерства се изработи точният механизъм, по който бизнесът да инвестира директно в масовия, детския спорт, професионалния спорт и в инфраструктурни подобрения срещу данъчно облекчение. Тази идея беше представена пред всички спортни федерациии, журналисти и пред спортната общественост в Министерксия съвет от мен в присъствието на премиера и министъра на спорта.

Този законопроект беше гласуван официално от Министерския съвет още на 7 май 2026 година и е в деловотсвото на Народното събрание.

А ето тук е черно на бяло Разпореждане № 52-650-01-118 от 10 юни 2026 г. на Председателя на Народното събрание. С него този проект вече е разпределен по комисии – в Бюджетната, в Спортната и в Образователната комисия. Те имат пълното право и законова възможност да вземат готовия, внесен от Министерския съвет проект, да добавят към него текстове, ако смятат, че нещо липсва, и да го придвижат бързо.

Документът е публичен, всеки може да го провери в деловодството на парламента. Въпросът е защо се обясняват същите неща, сякаш този законопроект в комисиите е невидим. Доброто на българския спорт е най-важното. Ако целта е доброто на децата и клубовете, няма нужда да се открива топлата вода наново и да си правим евтин пиар. Спортът трябва да обединява, а не да се превръща в терен за плагиатство. Работа е свършена. Проектът е в комисиите. Променете, добавете, към него и да се придвижи за гласуване.

Хубав ден на всички и подкрепяйте българския спорт.