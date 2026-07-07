Племенница на Тръмп за случая с Балогун: Той може да побеждава само с измама!

Мeри Лий Тръмп, племенница на Доналд Тръмп, коментира поражението на националния отбор от състава на Белгия (1:4) в мач от 1/8-финалите на световното първенство.

По-рано президентът на САЩ потвърди, че се е обадил на шефа на ФИФА Джани Инфантино по повод дисквалификацията на нападателя на американския национален отбор Фоларин Балогун, който получи червен картон в мача от 1/16-финалите срещу Босна и Херцеговина (2:0).

Наказанието беше отменено с решение на ФИФА и футболистът игра срещу Белгия, но не се отличи с резултатни действия.

„Най-добрият национален отбор на САЩ в историята загуби от Белгия. Ако бяха продължили напред, до победата им щеше да има звездичка заради намесата на Доналд.

Той хвърля сянка върху всичко наоколо. Той може да побеждава само чрез измама и си мисли, че това се отнася и за всички останали. Тъжно", написа Мери Лий Тръмп, която е член на Демократическата партия на САЩ.

Мери и Доналд имат дългогодишен семеен конфликт. Те се съдеха за наследството на Фред Тръмп-старши, баща на Доналд и дядо на Мери. Освен това Мери предостави материали за разследването на „Ню Йорк Таймс" (The New York Times) относно данъчните декларации на семейство Тръмп, а през 2020 г. публикува книгата „Твърде много и никога достатъчно: Как моето семейство създаде най-опасния човек в света".