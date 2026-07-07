Министър Керязов награди Елиза Чолакова за триумфа на световната купа по конен спорт

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетен плакет 18-годишната Елиза Чолакова за историческото ѝ постижение в българския конен спорт. Тя спечели надпреварата от световната купа по прескачане на препятствия, проведена на конна база „Фригопан" в село Царацово край Пловдив, съобщиха от спортното министерство.

„Да спечелиш подобно състезание едва на 18 години е доказателство за талант, упорит труд, дисциплина и силен състезателен дух. Тази победа е не само личен триумф, но и значимо постижение за българския конен спорт. Поздравления за теб и за всички, които стоят зад този успех. Убеден съм, че това постижение ще вдъхнови още повече млади хора да изберат спорта и да преследват смело своите мечти. Пожелавам ти още много победи и нови върхове", заяви министърът.

С успеха си Чолакова стана най-младият ездач, печелил турнир от Световната купа по прескачане на препятствия, провеждан в България. Заедно с коня си Юпитер тя триумфира в най-престижното изпитание – Diamond Tour, като премина без наказателни точки паркура с препятствия с височина 155 сантиметра.

В решаващия бараж младата българка записа време от 48,17 секунди, което ѝ донесе първото място и исторически успех за родния конен спорт. Отличието от министър Керязов е признание за изключителното ѝ представяне и принос към развитието на българския спорт, добавят от ведомството.