Да помогнем на президента Доналд Тръмп - 7 идеи как да върнем САЩ в 1/4-финалите на световното

Американският национален отбор по сокър даже (както биха казали нашите западни съседи сърбите - па то е просто невероватно) с върнатия с червен картон в състава си Фоларин Балогун, беше елиминиран от Белгия на осминафиналите на световното първенство, претърпявайки звучно поражение с 4:1.

Но Америка не може да остави това да се случи, тук определено има известна несправедливост – вероятно така мисли президентът Доналд Тръмп в момента. И в главата му препускат куп идеи: за какво да се хване, къде да намери извинение, за да се обади на приятеля си Джани Инфантино.

И има толкова много опции! Нека споделим това с човека, който организира най-голямия цирк (без да го обиждаме като изкуство - цирка, не Тръмп) на това световно първенство.

Даваме базата, а вие можете да се включите в коментарите. Вече има много от това под други новини и публикации за елиминацията на САЩ, така че нека комбинираме всички опции тук. После може да пуснем и петиция!

1. Шарл де Кетелер се облегна на Тим Рийм, когато той вкара победния гол – не можеш да направиш това на капитана на Америка! Голът да бъде анулиран и мачът да се преиграе.

2. САЩ вкараха от пряк свободен удар – такъв гол трябва да се брои за поне два! И ако се преговаря правилно, може да се брои за три – тогава е равенство, ще трябва да играят продължения.

3. Балогун стреля право между гредите - в истинския футбол (американския) това всъщност е гол, те погрешно го отмениха!! Преиграване.

4. Кой изобщо насрочи мача в Сиатъл? Този град е ужасно анти-Тръмп сборище! Заговор! Сега, след като е разкрит, трябва да играят на друго – нормално и правилно място.

5. Как е възможно да бъдат елиминирани от плейофите само след една загуба?! Несправедливо е; така не работят плейофите в нормалните държави и спортове. Необходима е серия от три победи в пет мача, после ще видим.

6. Вратарят на САЩ беше нагло ограбен - топката му бе открадната при втория гол. Борим ли се с престъпността в Америка, или ще позволим на всички тези чуждестранни лица, един вид временно заети на американска територия мигранти, да правят това посред бял ден? Такива хора нямат място на четвъртфиналите на най-доброто световно първенство в историята. Трябва да бъдат дисквалифицирани.

7. Те се подиграват на Америка! Дори на самия президент! За такава нагласа арестувайте всички замесени, отменете им визите и ги изгонете от страната! САЩ да играят срещу Испания на четвъртфиналите, но и те да си помислят как ще се държат на американска територия.

Мислите ли, че всичко това е просто нечия болна фантазия? Някой си е ударил главата или е прегрял на американското слънце? Прекалил е с пиенето си и си е загубил ума?

Изчакайте два дни и ще видите.

Очакваме и вашите предложения на [email protected]