Европарламентът настоява ФИФА да разследва Инфантино след позорния случай с Тръмп и Балогун

Европейският парламент (ЕП) призовава за разследване дали натиск от страна на американската администрация е повлиял на решението на ФИФА да отмени наказанието на американския нападател Фоларин Балогун след червен картон. Това става ясно от официално писмо, разпространявано от институцията.

Европейският парламент се включи в спора около предполагаемия натиск, оказан от президента на САЩ Доналд Тръмп върху ФИФА за отмяната на наказанието на нападателя Фоларин Балогун, който игра в осминафинала на Световното първенство, загубен от Съединените щати с 1:4 срещу Белгия, пише Euronews.

Група евродепутати стартира инициатива във вторник с призив за разследване на ролята на президента на ФИФА Джани Инфантино, за да се установи дали натиск от страна на американската администрация е повлиял върху решението.

Писмото, е адресирано до 27-те футболни асоциации на държавите членки на Европейския съюз. В него те са призовани да предприемат официални действия пред ФИФА, като поискат разследване на процеса по вземане на решението за отмяна на наказанието на Балогун.

„Смятаме, че е време европейските футболни асоциации, всички от които са членове на ФИФА, да се намесят и да поискат ФИФА да разследва процеса по вземането на решението по случая с Балогун", се казва в текста.

„За пореден път видяхме как Инфантино и ФИФА се поддадоха на исканията на администрацията на Тръмп", заяви пред Euronews евродепутатът Бари Андрюс, един от инициаторите на писмото, като определи решението на ФИФА като „позор и извращение на справедливостта".

Балогун получи спорен червен картон в мача на САЩ срещу Босна и Херцеговина миналата седмица и по правилник трябваше да бъде наказан за един мач, което автоматично щеше да го лиши от участие срещу Белгия в двубой на директна елиминация.

По-късно Тръмп призна, че се е обадил на Инфантино във връзка с червения картон на Балогун, който определи като несправедлив, но заяви, че не е отправял конкретни искания. Впоследствие ФИФА спря изпълнението на наказанието чрез спорна правна процедура, която никога досега не е била използвана на световно първенство след въвеждането на правилото за автоматично наказание при червен картон.

След това Тръмп благодари на Инфантино за това, че е „поправил една голяма несправедливост". От своя страна президентът на ФИФА заяви, че по време на разговора е казал на американския президент, че дисциплинарната комисия на организацията е независима.

УЕФА, европейската футболна централа, го определи като „безпрецедентно, неразбираемо и неоправдано", а Белгийската футболна федерация внесе официално възражение срещу правото на Балогун да участва в мача.

Европейският комисар, отговарящ за спорта, Глен Микалеф също нарече отмяната на наказанието „грешно решение".

„Това е напълно в разрез с правилата и статута на ФИФА... Това е истински скандал", заяви пред предаването Europe Today на Euronews Уилям Гайар, бивш директор по комуникациите и обществените въпроси на УЕФА.

Писмото е инициирано от евродепутатите Бари Андрюс (Renew Europe), Лара Волтерс и Нилс Фуглсанг (Прогресивен алианс на социалистите и демократите) и в момента се разпространява сред членовете на Европейския парламент за събиране на подписи преди крайния срок – 18:00 ч. централноевропейско време в сряда.

Подписалите настояват футболните асоциации да гарантират, че „висши представители на ФИФА ще бъдат подведени под отговорност, ако има доказателства, че са нарушили правилата за политическа неутралност".

Те припомнят и друго писмо, подписано от 50 евродепутати и изпратено до ФИФА, с което се настоява за разследване на решението организацията да присъди на президента Тръмп наградата „FIFA Peace Prize".