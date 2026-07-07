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Наш младежки национал започва с "Болоня" утре

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Димитър Папазов Снимка: instagram.com/d.papazov_15/

В италианския елитен "Болоня"  се събират на лагер тази вечер на клубната база "Николо Гали" за началото на лятната си подготовка, което ще бъде отбелязано с официална вечеря в 19,45 часа местно време, съобщи официалният сайт на клуба.

В състава от 26 играчи и е българският младежки национал Димитър Папазов.

Утре от 9 часа възпитаниците на старши треньора Доменико Тедеско ще преминат на групи кондиционни тестове със занимания на тренировъчния терен и във финеса.

19-годишният Папазов може да играе като ляв бек или халф, а също така да действа и в центъра на отбраната.

Той пристигна в "Болоня" от пловдивския "Ботев".

Димитър Папазов Снимка: instagram.com/d.papazov_15/

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