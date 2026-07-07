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Световният ни шампион Иван Иванов се класира за II кръг в Нотингам

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Иван Иванов сервира. Снимка: БФТенис

Световният ни шампион за юноши за 2025-а Иван Иванов стартира с успех участието сив основната схема на турнира по тенис на тревна настилка от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам (Великобритания) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният българин, шампион при юношите от "Уимбълдън" и откритото първенство на САЩ през миналата година, надигра Нилс Вискер (Нидерландия) със 7:6 (3), 6:3.

В следващата фаза Иванов, който премина успешно през квалификациите, ще се изправи срещу представителя на домакините Луй Макстед.

С днешния успех талантът ни спечели 7 точки за ранглистата на АТР, в която заема 654-тото място, както и 1215 евро от наградния фонд на надпреварата.

Иван Иванов сервира. Снимка: БФТенис

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