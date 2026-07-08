Европейското възкръсна!

Европейското се завърна! И пак няма грешка. Пак говорим за световното първенство по футбол. И за истинската европейска фиеста на световната сцена. Онова, което прецакаха Германия и Нидерландия с изненадващите си отпадания на 1/16-финалите, беше възстановено от Норвегия и Англия, че и с бонус - Белгия и Швейцария.

И когато наближава финалната фаза - на световната сцена пак се играе нещо като европейско първенство. Топ 8 с 6 отбора от Стария континент плюс оцелелият световен шампион Аржентина (Южна Америка) и Мароко (Африка).

Така се разпределиха двете половини на схемата още след груповата фаза, че европейското първенство се очертаваше да властва на световно ниво с титанични сблъсъци един след друг.

В едната половина на схемата от 1/16-финалите се паднаха Франция, Германия, Испания, Нидерландия, Португалия, Хърватия, Белгия, Швеция, Австрия и Босна и Херцеговина. Европейско без Англия, а с домакин САЩ.

Всичко изглеждаше нарисувано след знаковата битка Португалия - Хърватия на 1/16-финал да имаме Франция - Германия на 1/8-финал, може би Франция - Нидерландия на 1/4-финал и най-вероятно Франция - Испания на полуфинал. Но... първо се намесиха нахъсаните парагвайци, които убиха със скука, дисциплина и с дузпи дузпаджиите от Германия, които не приличаха на немци. После на 1/8-финал поизмъчиха и фаворита за титлата Франция със същото паркиране на автобуса плюс няколко ремаркета с мръсни номера, но този път не им мина номерът...

Мароко пък изхвърли рано Нидерландия - изравни на фаворита в 90-ата мин, а после отлюспи "лалетата" с дузпи. Мина и през Канада, по пътя, който уж беше начертан за "оранжевите", за да имаме четвъртфинал Франция - Нидерландия... И замести достойно този европейски скрит фаворит.

В долната част на тази половина развоят изглеждаше начертан, но с една голяма домакинска въпросителна. Испания би Австрия, а Португалия преодоля драматично Хърватия, за да дойде един от мечтаните 1/8-финали. И с късен гол на Мерино испанците да сложат край на кариерата на световни първенства на Кристиано 41-годишния Кристиано Роналдо. И тук дойде бонусът за Европа. Белгия не впечатляваше, но успя срещу Сенегал. И стигна до 1/8-финал срещу домакина САЩ, който махна от пътя си и Босна. До този момент американците будеха симпатии с играта си. До намесата на най-високо ниво, за да се отмени безпрецедентно червен картон. Европа настръхна. Всички, обичащи футбола - също. Но Белгия изигра най-силния си мач, върна справедливостта и се класира на 1/4-финал.

Франция - Мароко

Испания - Белгия

Това са 1/4-финалите от първата половина.

В другата половина от схемата след груповата фаза приличаше на латинофиеста с прогнозен полуфинал Аржентина - Бразилия. Там също личаха Колумбия, Мексико и Еквадор. Имаше и добро присъствие от Африка - Кот д'Ивоар, Алжир и Египет. От "европейското" тук бяха избягали Англия, Норвегия и Швейцария... И това се оказа големият кошмар на Копа Америка и КОНКАКАФ.

Англия обърна Конго. Норвегия изхвърли Кот д'Ивоар. Швейцария се справи с Алжир. Но идваха истинските тестове във втория кръг от елиминациите.

Лодката на Норвегия, предвождана от Ерлинг Холанд, мина през бреговете на фаворита Бразилия. Винисиус и звездната резерва Неймар бяха изхвърлени зад борда. Сензация или закономерност? Викингското гребане на Норвегия доведе до 1/4-финал.

В свръхдраматичен 1/8-финал на легендарния "Ацтека" Англия отстрани другия домакин - Мексико. И продължи да мечтае, че... It's coming home... Че световната купа ще се завърне у дома.

Да видим какво мисли вихрещият се на Острова киборг в човешка кожа Ерлинг Холанд. И каква ще е съпротивата от футболните принцове на Англия Хари Кейн и Джуд Белингам.

С 3:2 след продължения Аржентина преодоля симпатягите от Кабо Верде. С 3:2 без продължения, но с паметен обрат от 0:2 и три гола за 13 минути - последният от които в продължението на редовните 90 мин, Аржентина се справи и с Египет. Вдъхновени от МЕСИята си, световните шампиони останаха да защитават титлата си.

За мнозина изглеждаше най-вероятно силно играещият тим на Колумбия да е техният съперник на 1/4-финалите в южноамериканско дерби... Но Швейцария настрои часовниците на европейско време. И след 2:0 над Алжир и изстрадан успех на волята над Колумбия след 0:0 в редовното време и продълженията и по-точен по часовникарски мерник при дузпите отборът на Мурат Якин стигна до сблъсък с тима на Лионел Скалони... и Лионел Меси.

Но с успеха си показа, че световният футбол е замесен с европейско тесто.

Англия - Норвегия

Аржентина - Швейцария

Това са 1/4-финалите от втората половина.

И ето, че след първоначалния срив европейското първенство на Мондиал 2026 възкръсна. И се прояви в още по-голяма сила от предварителните очаквания. С все още възможен полуфинал Франция - Испания от едната половина (плюс "белгийски шоколад" за десерт) и с три европейски отбора до Аржентина в другата половина. И поне един сигурен полуфиналист от Европа и от тази страна на схемата.

Европейското участие на финала не би било нищо изненадващо. Все пак само два пъти във финали на световно не участва отбор от Европа - първото в историята (1930 г.) с финал домакина Уругвай срещу Аржентина и през 1950 г. с финал домакина Бразилия срещу Уругвай.

Но да видим през 2026 г. има ли кой да махне аржентинския бог Меси от пътя за евентуален изцяло европейски финал. Това би бил 10-и европейски финал от 23 издания на световното първенство по футбол. В останалите случаи, когато един европейски отбор стига до мача за световната купа, съперник неизбежно е Бразилия (6 пъти) или Аржентина (5 пъти).