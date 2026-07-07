Меси срещу Салах в сблъсък на двамата капитани с №10 (съставите на Аржентина и Египет)

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В 19 ч на стадиона в Атланта (САЩ) започва предпоследният 1/8-финал от световното първенство.

В него съперници са актуалният първенец на планетата Аржентина и Египет. Двама отбора са предвождани от капитаните си Лионел Меси и Мохамед Салах. Освен с лентите те имат още едно съвпадение на фланелките си. И двамата носят легендарния №10.

Титуляр за Аржентина редом до Меси в атаката е Хулиан Алварес, който е предпочетен от селекционера Лионел Скалони пред Лаутаро Мартинес.

Победителят от този двубой ще срещне в 1/4-финалите този от Колумбия и Швейцария. Те стартират дуела си в 23 часа.

Титулярни състави:

Аржентина: Емилиано Мартинес - Науел Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Таглиафико - Родриго Де Пол, Леандро Паредес, Енцо Фернандес, Алексис Мак Алистър - Лионел Меси - Хулиан Алварес.

Египет: Мустафа Шобеир - Мохамед Хани, Ясер Ибрахим, Рами Рабия, Карим Хафез - Марван Атия, Моханад Лашин - Мохамед Салах, Емам Ашур, Мустафа Зико - Хаисем Хасан.