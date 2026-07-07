"Левски" стартира в Шампионската лига, трима от новите са титуляри (Съставите с "Борац")

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17 години по-късно "Левски" се завръща в Шампионската лига. Първенецът на България гостува в 21,30 на "Борац" в Баня Лука.

Стадион "Градски" е пълен до краен предел. Феновете на "Левски" пък са близо 600. По-голяма от част са разположени в клетка, зад една от двете врати.

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес залага на трима от новите от първата минута. Това са Рейналдо, Давид Кусо и Сержиньо. Последният бе представен като играч на "сините" преди точна една седмица.

Ето съставите на двата отбора:

"Борац": 21. Никола Четкович, 19. Виктор Роган, 3. Абел Паскуал, 6. Синиша Саничанин, 16. Себастиан Ерера, 98. Санди Огринец, 18. Милош Йоич, 89. Матей Декет, 77. Стефан Савич, 12. Амер Хирош, 7. Лука Юричич

"Левски": 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 35. Сержиньо, 27. Давид Кусо, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо