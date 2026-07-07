Весела Лечева: Малена, Радо и Тервел помогнаха сноуборда да остане олимпийски спорт

Президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева коментира оставането на паралелния гигантски слалом в програмата на Олимпийските игра във френските Апли през 2030 година. Това реши Изпълнителният комитет на МОК, който се събра днес на извънредно заседание в Лозана.

"Ключово за решението беше изключителната подкрепа от страна на спортистите за запазване на гигантския слалом в програмата. В кампанията участваха активно и българските сноубордисти – Радо, Тервел, Малена. Речта на Малена, с която спечели наградите за най-добър млад спортист в Европа, бяха посветени именно на тази тема. При решението си МОК отчете и факта, че има както стартове при мъжете, така и при жените, както и че рейтигнъг по време на последните Зимни игри в Милано-Кортина е показал интерес към състезанието. Това е страхотна новина за България, защото знам колко чакана беше тя и колко усилия полага нашата федерация и треньори за развитието на паралелния гигантски слалом. Имаме невероятен отбор, младо поколение, което може да направи изключително представяне на Алпи 2030", беше първият коментар на Лечева.

Решението означава, че България запазва шансовете си да спечели още зимни олимпийски медали, като бронзовият призьор от Милано Кортина 2026 Тервел Замфиров ще може да защитава отличието си.

В същата дисциплина са още носителят на Световната купа Радослав Янков, както и призьорите в СК Малена Замфирова и Александър Кръшняк. Дисциплината беше под въпрос до последно заедно със северната комбинация. В крайна сметка отпадна само северната комбинация (ски скокове и ски бягане), а сноубордът остава в програмата.

Ще дебютират два нови спорта – фрирайд (свободно каране) по ски и сноуборд и синхронно фигурно пързаляне с по 9 души в отбор).

Включените спортове и дисциплини за Алпи 2030:

Биатлон – смесена единична щафета;

Фигурно пързаляне: синхронно пързаляне;

Кънки бягане: отборен спринт за мъже и отборен спринт за жени;

Ски и сноуборд: фрирайд със състезания по: ски (мъже), сноуборд (мъже), ски (жени), сноуборд (жени);

Ски свободен стил: смесен отборен ски-крос;

Сноуборд: смесен отборен паралелен сноуборд;

Ски скокове: супер отборно състезание за жени;

Ски алпинизъм: индивидуално (мъже и жени), спринт (мъже и жени), смесена щафета.