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https://www.24chasa.bg/sport/article/23185453 www.24chasa.bg

ЦСКА с Делова срещу "Дери Сити", липсва Лапеня (всички картотекирани)

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Лумбард Делова Снимка: Startphoto.bg

ЦСКА картотекира национала на Косово Лумбард Делова за мачовете с "Дери Сити" от Лига Европа, показва сайтът на УЕФА. За него се твърди, че вече бил едва ли взет от турския новак в елита "Амет", където играе Здравко Димитров. Липсва обаче Лапеня.

От новите с картотека са Тамиму Уору, Стефано Сенси и Жоел Цварц.

Групата на ЦСКА:

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов;

Защитници: Давид Пастор, Тамиму Уору, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Андрей Йорданов, Факундо Родригес, Алекс Тунчев;

Халфове: Бруно Жордао, Макс Ебонг (наказан за първия двубой в София), Стефано Сенси, Мохамед Брахими, Петко Панайотов, Георги Чорбаджийски, Исак Соле, Джеймс Ето'о;

Нападатели: Леандро Годой, Жоел Цварц, Йоанис Питас, Васил Каймаканов, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита.

Лумбард Делова
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