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https://www.24chasa.bg/sport/article/23185677 www.24chasa.bg

Преборил рак поведе в обиколката на Франция

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Торстейн Траен вече е начело в "Тур дьо Франс". Снимка: Ройтерс

Колоездачната обиколка на Франция има нов водач в генералното класиране. 

Това е норвежецът Торстейн Траен, който завърши 8-и в четвъртия етап, спечелен от Медс Педерсен (Дан). Досегашният носител на жълтата фланелка Тадей Погачар и отборът му ОАЕ предпочетоха да не участват в голямото откъсване. Шампионът от Словения е 4-и на 7:53 мин в генералното, на толкова е и основният му съперник и победител в обиколката на Италия Йонас Вингегор (Дан). 

През 2023 г. Траен реши да не се отказва и завърши със счупен лакът "Тур дьо Франс", а година по-рано му откриха рак на тестисите и претърпя операция. 

Торстейн Траен вече е начело в "Тур дьо Франс". Снимка: Ройтерс

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