Преборил рак поведе в обиколката на Франция

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Колоездачната обиколка на Франция има нов водач в генералното класиране.

Това е норвежецът Торстейн Траен, който завърши 8-и в четвъртия етап, спечелен от Медс Педерсен (Дан). Досегашният носител на жълтата фланелка Тадей Погачар и отборът му ОАЕ предпочетоха да не участват в голямото откъсване. Шампионът от Словения е 4-и на 7:53 мин в генералното, на толкова е и основният му съперник и победител в обиколката на Италия Йонас Вингегор (Дан).

През 2023 г. Траен реши да не се отказва и завърши със счупен лакът "Тур дьо Франс", а година по-рано му откриха рак на тестисите и претърпя операция.