Меси и Скалони плачат след обрата срещу Египет, треньорът не издържа и напусна интервюто

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Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони не успя да сдържи емоциите си след мача от 1/8-финалите на световното първенство срещу Египет (3:2). Аржентинците губеха с 0:2 в хода на срещата, но успяха да изтръгнат победата.

Скалони се разплака и си тръгна от следмачовото интервю.

„Простете, емоциите ме връхлитат. Какъв отбор само! Това е всичко, трябва да вървя", каза през сълзи Скалони и излезе от кадър.

Емоциите и адреналинът накараха и звездата Лионел Меси, който записа решаващи асистенция и гол след 0:2, да се разплаче.