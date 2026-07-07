България повали шампиона Франция при старта на европейското до 18 г.

Националният отбор на България за волейболист под 18 години победи шампиона Франция за старт на европейското първенство в Чистерна ди Латина (Италия).

Тимът ни, воден от Мирослав Живков, надигра съперника с 3:1 (25:23, 18:25, 25:21, 25:19). България игра много силно и постоянно с изключение на втория гейм. Французите станаха европейски шампиони преди две години в София. В първия гейм най-силното ни оръжие беше блокадата, срещу която съперникът не успя да се справи.

От самото му начало започнахме да трупаме преднина и да я надграждаме. Поведохме с 11:6, но това не ни успокои. Французите опитваха всичко, за да се върнат в играта. Тяхното силно оръжие пък беше началният удар. Така частта завърши драматично. Получихме геймбол при 24:23 и го спечелихме.

Във втория гейм доминацията беше на Франция. Много бързо преднината на „петлите" стана 15:6 и в този момент беше ясно, че няма как да поведем с 2:0. Без проблеми съперникът спечели с 25:18.

Българите дадоха отличен отговор в третата част. Подобно на първия гейм от самото начало дръпнахме в резултата. Блокадата ни отново работеше отлично. България поведе с 15:10, но Франция намали изоставането си до една точка - 20:19 за нас. До края на частта обаче ние отново си върнахме играта и спечелихме - 25:21.

Най-оспорван беше четвъртият гейм. Франция започна с 3:0, ние се върнахме със 7:6. От 12:12 започна размяна на точки и никой не успяваше да натрупа преднина. При 18:16 за Франция направихме големия си удар – пет поредни точки! В този момент показахме характер и авансът ни стана 23:19. Тогава направихме точка, която Франция оспорва, но неуспешно. Дойде ред на пет поредни мачбола. Още първия беше успешен!

За България най-резултатен беше Никола Градинаров с 15 точки, Павел Дженев добави 14, а Антоан Веселинов - 10. За Франция Антонен Бонар отбеляза 12.

Утре отборът на Мирослав Живков играе срещу Германия от 13,30 часа българско време. В групата са още отборите на Румъния, Белгия, Чехия, Испания и Нидерландия.

Първите два тима в крайното подреждане се класират за 1/2-финалите.