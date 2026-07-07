Веласкес: "Левски" заслужаваше да спечели срещу "Борац"

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"Заслужавахме да спечелим. Първото полувреме беше равностойно, но през втората част определено бяхме по-добри във всеки един аспект. Отборът показа невероятна реакция след гола, който получихме. Липсваше ни малко в атака. Не създадохме много положения.

Това каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес след равенството 1:1 с "Борац" (Баня Лука) в първия мач от предварителен кръг I на Шампионската лига. "Сините" определено бяха по-добри на терена и може да се каже, че изпуснаха съперника. Сега обаче развръзката на битката ще се реши в София след седмица.

"Дойдохме с идеята да спечелим. Определящо беше, че допуснахме гол рано. Тук определено се играе трудно като гост поради всички обстоятелства", обясни още испанският предводител на "сините".

Веласкес обясни, че отборът му е играл много добре.

"Горд съм от играчите. Искам да благодаря и на феновете, които дойдоха до Босна, както и тези, гледащи по телевизията", добави още треньорът на българския шампион.

Според наставника на "Левски" отборът му за пореден път е показал, че колективът в "сините" е на огромно ниво.

"На реванша ще играем при съвсем друго обстоятелства. Ще бъде на нашия стадион. Днес момчетата разбраха какво се иска от тях. Играчите ми показаха зрялост. Вторият мач ще бъде различен за нас. Ще се изискват различни неща", каза Веласкес за реванша след 7 дни в София на "Герена".

Испанецът обясни, че Давид Кусо е получил травма и затова е бил заменен.

"Очаквам да ми кажат какво е неговото състояние", завърши Веласкес.