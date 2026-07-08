Евертон Бала: Ако се иска битка от нас, ще я дадем

Ако се иска битка от нас, ще дадем битка, ако се иска друго, ще го дадем.

Това каза голмайсторът на "Левски" за миналия сезон Евертон Бала след равенството 1:1 с "Борац" (Баня Лука) от първия мач на кръг I на Шампионската лига.

Бяха добре организирани. Техният нападател прави разликата. Работата ни беше да не ги оставяме да им се получава. Със сигурност вкъщи сме много уверени. Както футболистите, така и феновете. Определено ще търсим победа и преминаване напред. Винаги влизаме с желание за успех. Няма значение дали и колко ще ни затрудни "Борац". Ние вярваме в своите качества", каза Бала.