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https://www.24chasa.bg/sport/article/23185955 www.24chasa.bg

Евертон Бала: Ако се иска битка от нас, ще я дадем

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Бала с топката по време на мача с "Борац". СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Ако се иска битка от нас, ще дадем битка, ако се иска друго, ще го дадем.

Това каза голмайсторът на "Левски" за миналия сезон Евертон Бала след равенството 1:1 с "Борац" (Баня Лука) от първия мач на кръг I на Шампионската лига.

Бяха добре организирани. Техният нападател прави разликата. Работата ни беше да не ги оставяме да им се получава. Със сигурност вкъщи сме много уверени. Както футболистите, така и феновете. Определено ще търсим победа и преминаване напред. Винаги влизаме с желание за успех. Няма значение дали и колко ще ни затрудни "Борац". Ние вярваме в своите качества", каза Бала.

Бала с топката по време на мача с "Борац". СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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