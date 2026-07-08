“Левски” набеляза играч на “Удинезе”

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес може да твърди, че цялото му внимание е насочено към сблъсъка с “Борац” (Баня Лука) от първия кръг на квалификациите за Шампионската лига (снощи "сините" направиха 1:1 в Босна и Херцеговина в първата част от дуела) и мислите за предстоящи трансфери са останали на заден план, но неговият щаб и спортно-техническото ръководство работи по привличането на нови играчи.

Първенецът на България е набелязал футболист, който е собственост на тим на италианската серия “А”. Става дума за Руи Модесто. 26-годишният футболист е роден в Португалия, но има анголски корени и е национал на африканската държава. Правата му се държат от елитния на Ботуша “Удинезе”, но тимът няма да разчита на него. “Левски” следи изкъсо ситуацията, ако може да го вземе под наем.

Модесто е дясно крило, може да действа и в центъра на терена, а също така и като бек. Особено за последните две позиции “Левски” търси играчи, за да се подсили още повече за предстоящия сезон, който се очертава да е дълъг.

26-годишният играч преминава в “Удинезе” през 2024 г. за близо 2 млн. евро от шведския АИК. Договорът му е до 2029 г., но през последния полусезон играе като преотстъпен в “Палермо” в серия “Б”.

Модесто записва 20 гола за “Удинезе” през първия си сезон

като футболист на тима. През миналата кампания обаче е използван само в три мача, след което е пратен под наем при сицилианци. В екипа на “Палермо” отбелязва гол при победата 2:0 в полуфиналния плейоф за влизане в серия “А” срещу “Катандзаро”, но отборът му губи с общ резултат 2:3.

Модесто е продукт на школата на “Афейтейра”. В юношеските си години преминава през още няколко отбора, преди да бъде забелязан от скаутите на “Витория” (Сетубал). В школата на този тим изкарва 2 години.

Оттам е забелязан от финландския “Хонка”. За скандинавците играе две сезона и хваща окото на шведския АИК. Именно в този отбор

анголският национал прави най-силните си изяви

За 2 сезона изигра 49 срещи за първенство, като в тях се разписва 12 пъти и се отчита с 8 асистенции. Заради представянето си е взет от “Удинезе”. Но в Италия не му потръгва и има само 2 асистенции на сметката си в серия “А”.

Иначе най-големият връх в кариерата на Модесто е, че се е изправял срещу великия Лео Меси. Това се случва през миналата година в контрола между Ангола и Аржентина, спечелена 2:0 от световния шампион. Меси оформя крайния резултат, а набелязаният от “Левски” футболист започва като титуляр на десния бек.

До момента “сините” се подсилиха с шестима играчи

- Мехди Мубарик, Сержиньо, Алекс Сентейес, Давид Кусо, Адриан Райчев и Рейналдо. Очаква се на “Герена” да пристигнат поне още двама нови. А най-голям е въпросът дали “сините” ще вземат още един нападател. Треньорът Веласкес разполага с двама чисти - Мустафа Сангаре и Хуан Переа.

Първият е контузен в момента, а името му се спряга и за трансфер от дълго време насам. Переа пък все още не може да убеди, че заслужава да е титуляр във важните мачове. Именно по тази причина испанският предводител на “сините” използва Евертон Бала на върха на атаката в ролята на т.нар. фалшива деветка. Със същите функции понякога е нагърбен и Армстронг Око-Флекс.