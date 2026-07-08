Французин от “Кристъл Палас” на терена близо 5000 минути през сезона

Резервата на френския национален отбор Максин Лакроа и титуляр на английския “Кристъл Палас” вече е изиграл 4932 минути този сезон, което е невероятно натоварване. Да не споменаваме, че едва ли има българин, който да е надвишил 3500.

Според изчисленията футболистите от английската Висша лига вече трябва да са на ръба на изтощението. Всички в топ 10 са от това първенство. Лакроа има късмета да е резерва поне в националния отбор, докато в клубния е несменяем титуляр.

След него в класацията е Марк Гейхи от “Манчестър Сити” с 4884 минути. Деклан Райс със сигурност щеше да оглави класацията, но се контузи и пропусна два мача от световното. Иначе асът на “Арсенал” вече е навъртял 4797 минути. Следват Морган Роджърс от “Астън Вила” с 4688, Енцо Фернандес от “Челси” - 4680, Езри Конса от “Астън Вила” - 4679, Вилиам Салиба от “Арсенал” - 4614, Елион Андерсон от “Нотингам Форест” - 4579, Ерлинг Холанд от “Манчестър Сити” - 4503, и Хари Кейн от “Байерн” - 4491.

В статистиката не са включени мачовете от световното клубно първенство миналото лято, защото те се смятали към миналия сезон. Заради това натоварването при някои играчи е изключително невероятно, след като за второ лято почти не им остава време за почивка.

На всичко отгоре ФИФА смята да натовари календара още повече, като следващото първенство на планетата за клубове ще бъде вече с 48 отбора, което ще го направи още по-дълго.

В крайна сметка това ще оскъпи още повече договорите на играчите в близките години, като такъв на световно ниво ще получава огромна заплата, за да може да се справи с подобно натоварване. На преден план излизат и специалистите по физическа подготовка и тези по медицинско възстановяване, които трябва да се справят с играчите, които участват в близо 80 мача на един сезон.

