Джокович спечели най-дългия четвъртфинал на "Уимбълдън", чака го пак Синер

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Новак Джокович се класира за рекорден 15-и полуфинал на "Уимбълдън", след като измъкна най-дългия мач в осмицата на този турнир от "Големият шлем".

Бившият шампион се пребори за 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) срещу Феликс Оже-Алиасим (Кан). Този двубой продължи 5,15 часа и завърши минути преди 23 ч местно време в Лондон, когато по правилник се прекратява играта.

39-годишният сърбин, рекордьор по титли от "Големият шлем", очаква водача в ранглистата и шампион Яник Синер (Ит). Бившият скиор от Южен Тирол се справи 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 с Ян-Ленард Щруф (Гер).