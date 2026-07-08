Преди Роналдо испанецът Мерино се превърна в екзекутор и на Тони Кроос

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На 41 г. и 151 дни един от символите на футбола през ХХI век - Кристиано Роналдо, изигра последния си мач на световно първенство и се прости с най-голямата си мечта. За 6-и път португалският нападател се опита да стане шампион на планетата, но всуе.

Европейският първенец Испания имаше други намерения и след задушаваща обсада успя в първата минута на добавеното време да вкара чрез Микел Мерино за крайното 1:0 в 1/8-финала от мондиал 2026.

Голмайсторът започна да се превръща в специалист по прекратяване на кариери. В случая с Роналдо става дума само за участието му на световни първенства.

Преди 2 г. на европейския шампионат в Германия обаче офанзивният халф на английския “Арсенал” се погрижи да сложи генерално край на кариерата на уникалния по качествата си германски халф Тони Кроос.

1/4-финалът между бундестима и Испания вървеше към продължения, когато в 119-ата мин с глава Мерино вкара за крайното 2:1.

Кроос бе обявил, че ще играе професионален футбол за последно на европейското и съответно този много горчив за Германия мач се оказа последен в неговата суперуспешна кариера.

Иначе Кристиано постави рекорд за най-възрастен футболист с цял мач от елиминации на световно с гореспоменатата възраст.

В момента статистиката на Кристиано с националната фланелка е 233 мача със 146 гола и 46 асистенции.