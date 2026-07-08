Египтянинът Зико: Световното е нагласено, честита титла на Аржентина!

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В лагера на Египет, разбираемо, бяха доста афектирани след загубата с 2:3 от световния шампион Аржентина в 1/8-финалите на мондиал 2026. Африканците имаха аванс от 2:0. На тях бе отменен гол, а при третия за противника те имаха сериозни претенции, че атаката е започнала след нарушение за дузпа срещу капитана им Мохамед Салах.

„Поздравления за Аржентина за световната купа. Турнирът беше нагласен, те нямаха нужда от нищо друго. Реферът беше несправедлив, несправедлив, несправедлив, несправедлив", заяви авторът на втория гол и на отменения преди това Мостафа Зико.

„Всичко е въпрос на пари. Искат Лео Меси да остане в турнира. Във футбола много неща се случват извън терена заради интереси.

Това, което се случи, беше несправедливо. Египет заслужаваше да се класира. Ние бяхме по-добрият отбор срещу Аржентина", категоричен бе пък треньорът Хосам Хасан.