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Ейса към Григор след загубата на “Уимбълдън”: Винаги ще съм с теб

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Ейса и Григор Снимка: инстаграм

Обичам те. Винаги ще бъда с теб.

Това бе краткият коментар на Ейса Гонсалес в социалните мрежи след отпадането на Григор Димитров в осминафиналите на “Уимбълдън”.

Мексиканската актриса и модел не можа да присъства в Лондон и да гледа на живо гаджето си заради професионалните си ангажименти, но не пропусна нито минута по телевизията.

Въпреки че два пъти водеше с пробив в четвъртия сет, полуфиналистът от 2014 г. Димитров загуби 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (7:10 в дългия тайбрек) от чистокръвния французин Артюр Фери, който обаче играе за домакините от Великобритания.

Григор направи страхотно завръщане в този турнир от “Големият шлем”, след като миналата година водеше с два сета срещу №1 в света Яник Синер (Ит), но скъса гръден мускул. Претърпяната операция на практика го извади от тениса до началото на този сезон.

“Няма как да съм щастлив. Исках да играя по-добре и никой не знае какво можеше да се случи. Но ще опитвам отново и отново. Наистина вярвам, че все още у мен е останал добър тенис”, коментира Димитров.

С достигнатия осминафинал той защити точките си от миналата година и в актуалната ранглиста е 144-и.

Ейса и Григор Снимка: инстаграм

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