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https://www.24chasa.bg/sport/article/23186388 www.24chasa.bg

Вратарят на Кабо Верде може да се озове в отбора на Меси

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Вратарят на Кабо Верде Возиня. Снимка: Ройтерс

"Интер Маями", където звезда е Лео Меси, проявява интерес към вратаря на националния отбор на Кабо Верде Возиня, съобщава испанският вестник "Марка".

40-годишният Возиня е свободен агент, след като напусна португалския втородивизионен "Шавеш". Според Transfermarkt, стойността му се оценява на едва 50 000 евро.

Националният отбор на Кабо Верде достигна до 1/16-финалите на първото си световно първенство, където загуби от Аржентина с 2:3 след продължения. В груповата фаза Кабо Верде завърши наравно с Испания (0:0), Уругвай (2:2) и Саудитска Арабия (0:0), за да заеме второто място в групата.

40-годишният Возиня също е играл за португалския "Жил Висенте", молдовския "Зимбру", кипърския АЕЛ и словашкия "Тренчин".

Вратарят на Кабо Верде Возиня. Снимка: Ройтерс
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