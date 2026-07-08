"Фулъм" представи бившия треньор на "Реал"

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Испанецът Алваро Арбелоа е новият мениджър на "Фулъм", съобщиха от клуба от Висшата лига.

Той пристига в Западен Лондон директно от "Реал" (Мадрид), където работи през втората половина на миналия сезон след уволнението на Чаби Алонсо.

43-годишният Арбелоа сложи подписа си под договор с "котиджърс" за три сезона. Той заменя португалеца Марко Силва, който избра да се завърне в родината си, за да поеме "Бенфика".

За Арбелоа това ще бъде първи треньорски опит извън Испания и в частност "Реал". Той обаче познава футбола в Англия, тъй като като играч носеше екипите на "Ливърпул" и "Уест Хем".