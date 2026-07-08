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https://www.24chasa.bg/sport/article/23187474 www.24chasa.bg

Китайският национален отбор по тенис на маса отбеляза 55-годишнината на „пинг-понг дипломацията“ с посещение в американско училище

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 6 юли, след като приключи участието си в турнира от Големия шлем на WTT в САЩ, китайският национален отбор по тенис на маса посети средното училище La Salle в Лос Анджелис. С това те отбелязаха 55-годишнината на „пинг-понг дипломацията" между Китай и САЩ.

Китайският генерален консул в Лос Анджелис Гуо Шаочун заяви, че посещението на националния отбор е ярък пример за прилагането на практика на договореностите, постигнати на срещата между лидерите на Китай и САЩ. По думите му общуването между състезателите и учениците, обединени от спортния дух, ще допринесе за по-доброто взаимно опознаване и за създаването на нови приятелства. Той изрази надежда, че младите хора ще се превърнат в посланици на приятелството между Китай и САЩ и ще продължат традицията на „пинг-понг дипломацията" в новата ера.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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