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https://www.24chasa.bg/sport/article/23187593 www.24chasa.bg

Георги Павлов: Талантите в атлетиката заслужават най-добрите условия

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снимка: БФЛА

"Много съм щастлив, че за първи път ще видим състезание от националния календар на новата писта на стадион "Васил Левски". Атлетическите таланти на България заслужават да се изявяват при възможно най-добрите условия и затова ние, от БФЛА, няма да пестим силите си, за да може да им ги осигуряваме. Благодаря на Министерството на младежта и спорта за подадената ръка и подкрепата. Това е пример, че когато сме заедно, няма невъзможни неща. Ще продължим да се борим за нашата голяма цел, която остава леката атлетика да има свой собствен дом, чието ползване да не зависи от концерти и футболни срещи", коментира президентът на БФЛА Георги Павлов.
Националният шампионат по лека атлетика за момчета и момичета под 16 години ще се проведе в събота и неделя на Националния стадион „Васил Левски", като стартът на първия състезателен ден е в 14:30, а на втория - в 9:00 часа.

снимка: БФЛА

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