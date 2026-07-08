След 5-има българи "Локо" (Сф) взе тунизиец

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Мохамед Медфай е шестото ново попълнение на "Локо" (Сф) през това лято, обявиха от "Надежда".

Ръководството на клуба постигна договорка с белгийския "Шарлероа" за правата на атакуващия халф.

Тунизиецът е на 25 години и е висок 189 сантиметра. Медфай притежава френски паспорт.

Медфай е юноша на "Аячо" (Фр), а е играл още в Португалия, Тунис и Полша.

Преди това новият треньор на "Локо" Любо Пенев привлече 5-има българи - Димитър Костадинов, Марк-Емилио Папазов, Калоян Костов, Николас Пенев и Цветан Цветков.