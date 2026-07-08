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https://www.24chasa.bg/sport/article/23188108 www.24chasa.bg

Аржентина изпадна от топ 3 на фаворитите за световната титла след 1/8-финалите

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Аржентинците вече не са в топ 5 на фаворитите. Снимка: Ройтерс

Според суперкомпютъра на авторитетната статистическа платформа Opta след осминафиналите на мондиал 2026 световният шампион Аржентина изпада от топ 3 на фаворитите.

Шансове за титлата на четвъртфиналистите:

Франция (27,62%) – основен фаворит (лек спад от 28,89% преди 1/8-финалите).

Испания (21,54%) – сериозен скок (от 12%) след елиминирането на Португалия.

Англия (17,06%) – голям прогрес (от 8%) в преследване на първа титла от 60 години насам.

Аржентина (15,9%) – спад от втора позиция (16,32%) след мача с Египет.

Останалите четири отбора (Норвегия, Мароко, Белгия и Швейцария) са с минимални шансове за триумф – между 3,5% и 6,5%.

Аржентинците вече не са в топ 5 на фаворитите. Снимка: Ройтерс

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