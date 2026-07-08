Аржентина изпадна от топ 3 на фаворитите за световната титла след 1/8-финалите

Според суперкомпютъра на авторитетната статистическа платформа Opta след осминафиналите на мондиал 2026 световният шампион Аржентина изпада от топ 3 на фаворитите.
Шансове за титлата на четвъртфиналистите:
Франция (27,62%) – основен фаворит (лек спад от 28,89% преди 1/8-финалите).
Испания (21,54%) – сериозен скок (от 12%) след елиминирането на Португалия.
Англия (17,06%) – голям прогрес (от 8%) в преследване на първа титла от 60 години насам.
Аржентина (15,9%) – спад от втора позиция (16,32%) след мача с Египет.
Останалите четири отбора (Норвегия, Мароко, Белгия и Швейцария) са с минимални шансове за триумф – между 3,5% и 6,5%.