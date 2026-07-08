Турци плащат близо милион евро за защитник на ЦСКА

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Защитникът Лумбард Делова ще напусне носителя на купата на България ЦСКА и ще подпише за три сезона с новака в турския елит "Амед", съобщават в родината му Косово.

27-годишният бранител има договор с "червените" до следващото лято, но клубът от Диарбекир ще плати откупната му клауза, която според неофициална информация е 950 хиляди евро.

Делова ще подпише за 3 г. с "Амед", за който играе българският национал Здравко Димитров.

Централният бранител премина м ЦСКА от "Балкани" преди 2 г. срещу 350 хиляди евро. Той записа 69 мача с 4 гола и 2 асистенции.