11 звезди, на които не простиха като на Балогун

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На световното първенство се случва мощен съдийски прецедент: ФИФА условно отмени дисквалификацията на американеца Фоларин Балогун след директен червен картон в мач от 1/16-финалите срещу Босна и Херцеговина.

Нападателят игра в 1/8-финала с Белгия, докато социалните медии бушуват: оказва се, че Белият дом е оказал натиск и строгите футболни закони са били променени, за да се съобразят с домакините на турнира.

Треньорът на Белгия Руди Гарсия сравни решението на ФИФА за Балогун с първоаприлска шега.

Историята на световните първенства е пълна със стотици трагедии, в които ключови играчи пропускат следващите етапи на турнира поради един-единствен картон. Поглеждаме назад към 11 звезди, чиито дисквалификации ФИФА потвърди въпреки статута им, сълзите на феновете и обжалванията от федерациите.

Леонардо (Бразилия) - 1994 г.

Какво направи: удари твърде силно с лакът в лицето Таб Рамос в от 16-финала срещу САЩ.

Какво пропусна: четвъртфиналите, полуфиналите и финала на турнира.

Защо не беше отменен: бразилският ляв бек беше постоянен титуляр през целия турнир. Но в 43-ата минута на мача срещу американците той удари Рамос с лакът толкова силно, че му счупи скулата (американецът прекара три месеца в болницата). Френският съдия Жоел Киньо веднага му даде червен картон.

Бразилците увериха ФИФА, че Леонардо просто се е опитвал да избегне сблъсък с Рамос. Но дисциплинарната комисия беше безмилостна: картонът не само не беше отменен, но и играчът получи тежко наказание от четири мача, с което преждевременно сложи край на кариерата си на световното първенство.

Алесандро Костакурта (Италия) - 1994 г.

Какво направи: повали нападателя на България Христо Стоичков в средата на терена в полуфинала (2:1), спасявайки отбора си.

Какво пропусна: финала на световното първенство през 1994 г. срещу Бразилия (където Баджо не вкара “онази” дузпа).

Защо не беше отменен: Костакурта умишлено извърши тактическо нарушение, но когато видя жълтия картон (който стана вторият му), се хвана за главата – знаеше, че ще пропусне финала. Италианците се опитаха да оспорят решението на съдията, твърдейки, че това е рутинен сблъсък.

Но ФИФА дори не си направи труда да обсъди въпроса. На финала Ариго Саки трябваше бързо да пусне на терена Барези, който току-що се беше възстановил от контузия, докато Костакурта наблюдаваше поражението след дузпи от трибуните със сълзи на очи. Апропо, Барези също пропусна дузпа срещу Бразилия.

Патрик Клуйверт (Холандия) - 1998 г.

Какво направи: удари с лакът Лоренцо Стаеленс в гърдите в първия мач срещу Белгия (0:0).

Какво пропусна: останалите два мача от груповата фаза (срещу Южна Корея и Мексико) и тежкия мач от осминафиналите срещу Югославия.

Защо не беше отменен: Клуйверт пристигна на световното първенство като звезден нападател на Гус Хидинк за Холандия. Още в първия мач белгиецът Стаеленс провокира Патрик през целия мач и според слуховете го нарекъл убиец. Клуйверт изгуби самообладание и блъсна опонента си с лакът. Съдията Пиерлуиджи Колина веднага изгони нападателя.

Холандците акцентираха върху расистките провокации на белгиеца, но ФИФА наложи на нападателя строга забрана от три мача. За щастие на „оранжевите“, те стигнаха до четвъртфиналите, където завърналият се Клуйверт веднага вкара срещу Аржентина.

Зинедин Зидан (Франция) - 1998 г.

Какво направи: настъпи защитника на Саудитска Арабия Саид Ал-Овайран във втория кръг на груповата фаза.

Какво пропусна: третия кръг на груповата фаза срещу Дания и трудния осминафинал срещу Парагвай (където само “златният” гол на Блан спаси французите).

Защо не беше отменено: това беше напълно глупава, неоправдана атака току пред съдията. На домакинското световно първенство Франция беше влачена от цялата страна, но ФИФА се намеси и наложи на Зидан пълно двумачово наказание. За радост на Еме Жаке,Зидан се завърна за четвъртфиналите, отбеляза два гола на финала и съсипа Бразилия.

Лоран Блан (Франция) - 1998 г.

Какво направи: леко плесна хърватина Славен Билич през лицето на полуфинала.

Какво пропусна: домашния финал срещу Бразилия.

Защо не беше отменен: един от най-несправедливите и срамни моменти в историята на съдийството на световни първенства. По време на пряк свободен удар Блан беше въвлечен в типична позиционна битка, а Билич се озова в ситуация, достойна за “Оскар” – хвана се за главата и се срина на терена, сякаш беше нокаутиран от Майк Тайсън. Съдията се хвана и показа на Блан директен червен картон.

Целият свят стана свидетел на най-чистата симулация при повторенията, а цяла Франция умоляваше ФИФА да прости на ключовия им лидер в защита преди финала. Но правилата бяха непреклонни тогава: решенията на съдиите, базирани на картони на терена, са табу. Дори за домакините на турнира.

Роналдиньо (Бразилия) - 2002 г.

Какво направи: получи директен червен картон в легендарния четвъртфинал срещу Англия.

Какво пропусна: полуфинала срещу Турция.

Защо не беше отменен: в този мач Роналдиньо направи име във футбола, той асистира при първия гол, вкара втория с брилянтен удар над главата на Дейвид Сийман, а после влезе с бутоните в крака на Дани Милс. Съдията Фелипе Рамос Ризо веднага му вдигна червен картон.

Бразилците се опитаха да твърдят, че нарушението е било неволно, но ФИФА остана непреклонна. На полуфинала срещу Турция Роналдиньо беше заменен от Едилсон, а бъдещите “Пентакампеони” се класираха за финала благодарение на гола на Роналдо.

Михаел Балак (Германия) - 2002 г.

Какво направи: тактическо нарушение срещу южнокорейския играч Лий Чун-су на полуфинала.

Какво пропусна: финалът срещу Бразилия.

Защо не беше отменено: ситуацията беше чиста драма. Балак вече имаше жълт картон, получен на четвъртфинала срещу САЩ. Като фаулира корееца, той извърши тактически фаул за отбора си, спасявайки Германия от контраатака, а след това отбеляза победния гол няколко минути по-късно.

Според правилата по това време нямаше амнистия преди финала, а обжалвания не се приемаха. Затова лидерът на германския национален отбор наблюдаваше двубоя на Роналдо от трибуните. Именно заради този инцидент ФИФА по-късно ще промени правилата и картоните след четвъртфиналите “изгарят”.

Деко (Португалия) - 2006 г.

Какво направи: стана един от главните герои на “Битката при Нюрнберг” срещу Холандия.

Какво пропусна: четвъртфинала срещу Англия.

Защо не беше отменено: в този емблематичен мач руският съдия Валентин Иванов вдигна четири червени картона. Деко получи втори жълт картон в 78-ата минута за бавене на времето, защото не даде топката на холандците, след което на терена избухна ново сбиване.

Португалците се обърнаха към ФИФА с молба да прегледа доклада, твърдейки, че съдията е загубил представа за играта и е раздавал картони наляво и надясно. Комисията отхвърли жалбата. На четвъртфинала срещу Англия Луис Фелипе Сколари размести целия халфов ред, но Португалия беше спасена от вратаря Рикардо при изпълнението на дузпи.

Луис Суарес (Уругвай) - 2010 г.

Какво направи: игра като волейболист на голлинията в 120-ата минута на четвъртфинала срещу Гана.

Какво пропусна: полуфинала срещу Холандия.

Защо не беше отменено: може би най-известният “фаул на последната надежда” през ХХI век. Суарес спаси Уругвай от елиминация, като се пожертва. Асамоа Гиан пропусна дузпата в 120-ата минута, Гана беше елиминирана след дузпи, а Луис отпразнува в тунела.

Уругвайската федерация се опита да го представи като инстинктивно действие, но ФИФА не само не отмени забраната за полуфиналите, но и сериозно обсъди удължаването ѝ за мача за третото място. С Форлан, но без Суарес, Уругвай загуби с 3:2 от Холандия на полуфиналите.

Тиаго Силва (Бразилия) - 2014 г.

Какво направи: капитанът, лидерът и звездата на защитата на домакинското за бразилците световно първенство в четвъртфинала срещу Колумбия (2:1) се затича, за да спре противниковия вратар Давид Оспина да изчисти топката и получи нелеп жълт картон.

Какво пропусна: полуфинала срещу Германия. Същият, загубен с 1:7.

Защо не беше отменен: картонът беше вторият му в турнира, което означаваше автоматична забрана. Бразилската футболна конфедерация изпадна в истерия: те подадоха официална жалба до ФИФА, молейки предупреждението да бъде отменено, тъй като Силва не беше извършил нищо фатално, нарушението беше незначително, а Бразилия загуби капитана си (освен това Неймар беше контузен в същия мач).

ФИФА отговори с твърд отказ: “Няма законови основания за отмяна на жълтия картон.” Страната остана без лидер, а психически съкрушената Бразилия претърпя най-големия срам в историята си.

Жером Боатенг (Германия) - 2018 г.

Какво направи: получи два жълти картона при оспорвана победа с 2:1 над Швеция.

Какво пропусна: решителния мач от третия кръг на групата срещу Южна Корея.

Защо не беше отменен: Боатенг беше незаменим стълб на действащите световни шампиони. Във втория кръг германците надвиха шведите, героично грабвайки победата в 95-ата минута благодарение на пряк свободен удар на Кроос, но в 82-ата минута Боатенг получи втори жълт картон.

Германският футболен съюз се опита да твърди, че второто нарушение не е основание за жълт картон и че решаващият мач за продължаване от групата все още предстои. ФИФА остана непреклонна. Без Боатенг защитата на Германия се провали и се получи шокираща загуба с 2:0 от Южна Корея, изпращайки ги у дома с позорно отпадане в групата.

А какво да кажем за Гаринча през 1962 г.?

На световното в Чили имаше друг случай - единственият исторически паралел с Балогун. На полуфинала срещу домакините бразилецът Гаринча беше ритан през целия мач и накрая не издържа повече и си върна на чилиеца Рохас. Съдията го изгони.

През 1962 г. физическите червени картони все още не съществуваха (те бяха въведени едва през 1970 г.). Червеният картон не означаваше автоматично пропуснат мач - решението за дисквалификация беше взето от дисциплинарна комисия въз основа на доклад.

Бразилия започна мащабна кампания за спасяването на играча. Бразилският премиер Танкредо Невеш изпрати официална телеграма до ФИФА с молба за помилване на играча. Освен това чилийският президент Хорхе Алесандри и чилийските фенове, възхитени от представянето на бразилеца, също подписаха петиция до ФИФА с молба Гаринча да бъде допуснат до игра на финала. Страничният съдия Естебан Марино от Уругвай, който отсъди нарушението и трябваше да свидетелства на заседанието на дисциплинарната комисия, напусна стадиона и си тръгна от Сантяго, без да остави писмен доклад.

След години се оказа, че шефът на бразилските съдии му е връчил 10 хиляди долара и му е наредил да се спасява извън страната. Отделно са му купени билети и са му поети част от разходите по пътуването.

Без ключовите му показания ФИФА не успя да докаже сериозността на нарушението на Гаринча.

Защитникът Рохас беше принуден да каже “това беше шега” и ФИФА за първи път в историята опрости на играч директен червен картон преди финал.