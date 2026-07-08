Утре ще се изпълни мечта на Христо Янев, свързана с ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев очаква тежък и равностоен мач срещу „Дери Сити" (Северна Ирландия) в I квалификационен кръг за за Лига Европа.

"Армейците" са домакин на стадион "Васил Левски" утре от 21,00 часа, а реваншът е след седмица.

Янев сподели, че отборът е подготвен добре, въпреки че някои футболисти са закъснели с подготовката. Джеймс Ето'о вече тренира и може да вземе участие, а Пиедраита и Перейра са напълно възстановени. Селекцията по традиция остава отворен процес и са възможни нови попълнения.

Янев, който изведе ЦСКА до спечелването на купата на България, призна че винаги е мечтал за момент, в който ще дебютира начело на тима в европейските клубни турнири: „Когато започнах с треньорството мечтата ми беше един ден да изведа моя отбор да играе в европейските турнири, утре ще ви кажа каква е разликата. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка за един отбор, отколкото да слушаш треньора и да направиш това, което можеш на терена. Нещата са различни".

По отношение на състава, Лумбард Делова и Фаетон вероятно ще бъдат трансферирани, като Делова пропуска срещата. Адриан Лапеня и Кевин също остават извън групата за Европа по преценка на треньора, докато клубът прави всичко възможно да картотекира Жан-Филип.

За Янев този мач е сбъдната мечта и отговорен дебют начело на тима в европейските турнири. Той заяви, че напрежението е привилегия и призова феновете за силна подкрепа на стадион „Васил Левски", за да извървят заедно пътя към нова футболна история.