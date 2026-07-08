В разгара на световното ФБР и прокурори от САЩ разследват Аржентина

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Докато всеки обяснява дали Аржентина е била подпряна на световното срещу Египет (3:2 в 1/8-финала на мондиала), на световното избухна още един скандал.

ФБР и щатски прокурори са започнали международното разследване на управлението на средствата на Аржентинската футболна асоциация, тамошното БФС.

Случаят, който е за сума над 300 милиона долара, започна да придобива все по-голямо значение след намесата на федералните власти на САЩ.

Агенти са призовали бизнесмена Гилермо Тофони да даде показания пред тях, след като той е съобщил за финансовата структура, използвана за управление на международните търговски договори.

По време на разпита е било дадено разяснение как операциите, извършвани от организацията чрез банки и компании, базирани в Съединените щати, биха могли да представляват престъпления под юрисдикцията на САЩ.

Разследването в Съединените щати се ръководи от трима федерални прокурори, специализирани в икономически и финансови престъпления: Патрик Гушу и Кристофър Тинг, базирани във Вашингтон, окръг Колумбия, и Майкъл Бергер, член на Федералната прокуратура за Южния окръг на Флорида.

Тяхната задача се фокусира върху определянето дали са налице достатъчно елементи, за да се започне наказателно дело съгласно законодателството на САЩ.

Засега предприетите мерки не включват официални обвинения, пишат медиите на Запад.