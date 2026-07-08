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https://www.24chasa.bg/sport/article/23188881 www.24chasa.bg

"Манчестър Юнайтед" предложи договор на Чуамени, той иска да остане в "Реал"

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Орелиен Чуамени отбеляза първия гол за Франция.

"Манчестър Юнайтед" е предложил на халфа на "Реал" и френския национален отбор Орелиен Чуамени петгодишен договор, пише вестник "Марка". Френският национал обаче пердпочита да остане в Мадрид.

Миналия сезон 25-годишният халф изигра 49 мача във всички турнири, като отбеляза два гола и направи две асистенции. Transfermarkt оценява стойността му на 70 милиона евро.

Играчът в момента е с френския национален отбор за световното първенство, като вероятно ще пропусне четвъртфиналния мач срещу Мароко поради контузия.

Орелиен Чуамени отбеляза първия гол за Франция.
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