Съдбата засили Южени по опасния хлъзгав под, но тя се приземи върху планина от пари и слава

Как най-кошмарното падане в историята на тениса се превърна в трамплин за бляскавия нов живот на бившата номер 5 в световния тенис

Сърцето ѝ със сигурност е започнало да бие също толкова лудо, както през онова лято през 2011 г., когато за първи път стъпи на свещената трева и дори спечели турнира на двойки при девойките. Тогава Южени Бушар беше просто една хлапачка, преследваща мечтата да стане номер 1 в световния тенис. 15 години по-късно канадката се върна на корта като зряла жена, която постигна бляскави победи, но така и не успя да седне на самия трон заради едно ужасно падане върху хлъзгав под. И все пак тя изгради своя собствена планина от пари и слава и днес се е настанила удобно на върха ѝ. Въобще от историята на Бушар си става прекрасна холивудска драма с куп драматични обрати и задължителния щастлив финал!

Само преди дни бившата номер 5 в световната ранглиста отново се появи на "Уимбълдън", но в ръката си държеше не ракета, а микрофон. Вече пенсионираната тенисистка прие офертата на телевизия Би Би Си да се включи в елитния ѝ екип, отразяващ случващото се на откритото първенство на Англия по тенис. Трябва да признаем, че телевизията уцели в десетката с привличането на Бушар. Тя е висококвалифицирана и в същото време е ужасно красива. Именно това съчетание на интелект и природни дадености позволи през последните години да се утвърди като инфлуенсър на световно ниво. Южени Бушар обикаля най-прелестните кътчета на планетата, носи най-шикозните дамски чанти, осведомява се за часа от най-изящните златни часовници... Накратко, тъне в лукс, които привлича последователи точно както лампата в селския двор привлича нощните пеперуди.

И понеже още в началото обещахме житейски и професионални обрати по холивудски, трябва да припомним, че всичко това можеше и да не ѝ се случи, ако не беше онзи опасен инцидент в Ню Йорк през 2015 г. Сега Южени можеше да е спечелила куп титли от "Големият шлем", но да не е изживяла и една десета от приключенията, които ѝ се случиха впоследствие. Никой на този свят не би могъл да каже кой от двата варианта е по-добрият.

Южени Бушар усеща атмосферата на "Уимбълдън" за първи път през далечната вече 2011 г., а година по-късно тя печели турнира за девойки в Лондон. След само още две години канадката прави най-силния си сезон в женския тенис, печелейки една WTA титла и стигайки до финала на любимия си "Уимбълдън". С това тя се превръща в първия канадски тенисист, достигнал до финал на сингъл в Големия шлем, и въпреки че губи от Петра Квитова, това постижение носи голяма популярност не само у дома, но и по целия свят.

Бушар завършва 2014 г. като номер 5 в света и специалистите са убедени, че е готова за още по-големи успехи през следващия сезон. Самата тя е готова да оправдае очакванията, без да знае, че зад ъгъла я чака болезнен сблъсък със съдбата.

След не особено убедителни изяви през по-голямата част от 2015 г. младата тенисистка стартира по безапелационен начин на US Open, записвайки три победи на сингъл и по една на двойки и на смесени двойки. На 4 септември канадката се поздравява с Ник Кириос след успеха им във втория кръг и се отправя към съблекалнята, за да си вземе традиционната ледена баня. Южени влиза в тъмното помещение, прави две крачки и в следващия миг се сгромолясва по гръб, удряйки силно главата си.

Тенисистката едва успява да извика за помощ, а в болницата установяват, че е получила тежко сътресение на мозъка. Ден по-късно се изяснява, че подът на съблекалнята е третиран с почистващ препарат, но никой не се е сетил да остави табела и въобще да предупреди тенисистите. Инцидентът нанася тежки щети върху кариерата на Бушар. До края на 2015 г. тя прави само един опит да се върне на корта, но моментално усеща, че последствията от комоциото не са отшумели. Следващите години не са по-добри за нея, за което вероятно допринася и ангажираността ѝ към съдебното дело, което завежда срещу американската тенис асоциация.

Бушар обвинява американците в небрежност, която на практика ѝ е коствала всичко в професионалния спорт, и съдът се произнася в нейна полза. В крайна сметка двете страни стигат до извънсъдебно споразумение. Конкретните параметри не са оповестени, но се смята, че в сметката на Бушар са постъпили няколко милиона долара.

През 2025 г. една от най-красивите жени в световния тенис се отказва от кариерата си и се съсредоточава върху това, за което вече е разбрала, че и се удава много добре, а именно да трупа последователи в социалните мрежи.

В интерес на истината тя продължава да спортува активно, вливайки се в редиците на популярните бивши спортисти, които играят пикълбол - спорт, който прилича на тенис, но се играе на по-малък корт и се използват твърди хилки и кухо пластмасово топче. Благодарение на пикълбола Южени разтоварва психиката си, поддържа перфектната си физическа форма и се сприятелява с куп спортни знаменитости. Да не забравяме, че успехите ѝ в новия спорт ѝ носят и нелоши приходи. Не че Южени има от какво да се оплаква, когато става дума за финанси. Тя произлиза от богато семейство, а по време на изявите си на корта и след спечелването на съдебната битка натрупва поне 10 милиона долара в банковата си сметка.

Много голяма част от тези пари бившата тенисистка инвестира в пътувания и в обграждането си с луксозни играчки – все неща, които привличат интереса на тълпата. Тя обаче не е извървяла целия този път, за да бъде обявена накрая за красива, но безмозъчна кукла. Южени може и да не успя да направи запомняща се спортна кариера, но сега е решена да се докаже в телевизионната журналистика. И както вече стана дума, притежава всичко необходимо, за да успее и най-накрая да обобщи за самата себе си, че онзи опасен полет над хлъзгавия под все пак я изстреля на така мечтания връх.