Египет обвини френския рефер в дискриминация заради загубата от Аржентина на световното

Футболната асоциация на Египет подаде протест във ФИФА срещу съдийството на французина Франсоа Летексие и помощниците му в мача от 1/8-финалите на световното първенство срещу Аржентина, загубен от африканския тим драматично с 2:3.

Африканците са недоволни от някои решения на рефера, който според тях е изиграл „решаваща роля" за победата на съперника. Освен това грешките му са били дискриминация срещу египетския тим. Негов гол бе отменен, а "фараоните" претендираха, че е имало нарушение за дузпа срещу Мохамед Салах при започването на атаката за третото попадение на Меси и компания.

В жалбата си Египет призовава за разследване на спорните епизоди в срещата и настоява френската съдийска бригада да бъде отстранена от по-нататъшно участие в турнира.