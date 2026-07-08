"Септември" привлече португалец за централен нападател

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"Септември" (София) обяви, че е подписал с португалския нападател Андре Либерал. 23-годишният футболист пристига на стадиона в Драгалевци след седем сезона в различните нива на футбола в родината си.

В кариерата си той е играл за "Шавеш", "Жил Висенте", "Тирензе", "Виля Реал", "Санжоанензе", "Пасош де Ферейра" и "Спортинг Ковиля".

"Основната му позиция е централен нападател, но може да бъде използван и в други роли в атаката. Със своята скорост, експлозивност и желание за развитие Андре идва в "Септември", за да помогне на отбора в предстоящите предизвикателства", написаха от клуба във фейсбук.