ФИФА и УЕФА засега няма да връщат Русия, има и доста тежки условия от МОК

ФИФА и УЕФА към момента не смятат да уважат решението на МОК за временно връщане на Русия на олимпийските игри с флаг и химн.

Решението изрично постановява, че промяната зависи само и единствено от отделните федерации. Леката атлетика вече обяви, че няма да се съобрази с МОК е забраната на руснаци и беларуси остава.

МОК реално не връща Русия, защото има доста условности. Изрично е записано, че не трябва да се извършва дейност и да се вземат в националните отбори състезатели от окупираните територии. Това ще е доста трудно, след като в момента те участват на всички нива в руските първенства и печелят титли.

Второто условие е "многократни проверки" за забранени вещества. Точният брой не е определен и това със сигурност ще предизвика скандали.

И най-гадното изискване е спортистите, които участват на олимпиада да са "модели за подражание и да поддържат идеите за мир чрез спорт". Тука повечето шампиони на Русия не могат да се появят на олимпиада заради близките си отношения с президента Владимир Путин.