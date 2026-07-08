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https://www.24chasa.bg/sport/article/23188996 www.24chasa.bg

Гимнастичките заминаха за генералната репетиция за световното

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Гимнастичките преди полета за Милано Снимка: БФХГ

Българската делегация отпътува днес за Милано (Ит), където от 10 до 12 юли ще се проведе последната световна купа по художествена гимнастика за сезона - генералната репетиция преди световното първенство през август.

България ще бъде представена в индивидуалната надпревара от Стилияна Николова и Ева Брезалиева, както и от ансамбъл в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова.

Заедно с грациите пътуват личните треньори Бранимира Маркова и Валентина Иванова, старши треньорът на ансамбъл-жени Весела Димитрова и нейният помощник Ясена Стойнева.

Част от българската делегация са още кинезитерапевтите Ива Александрова и Ивайло Андонов, които ще се грижат за възстановяването и подготовката на националните състезателки по време на надпреварата.

Съдии за България ще бъдат Филипа Филипова в индивидуалната надпревара и Християна Тодорова при ансамблите.

Гимнастичките преди полета за Милано Снимка: БФХГ

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