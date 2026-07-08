Гимнастичките заминаха за генералната репетиция за световното

Българската делегация отпътува днес за Милано (Ит), където от 10 до 12 юли ще се проведе последната световна купа по художествена гимнастика за сезона - генералната репетиция преди световното първенство през август.
България ще бъде представена в индивидуалната надпревара от Стилияна Николова и Ева Брезалиева, както и от ансамбъл в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова.
Заедно с грациите пътуват личните треньори Бранимира Маркова и Валентина Иванова, старши треньорът на ансамбъл-жени Весела Димитрова и нейният помощник Ясена Стойнева.
Част от българската делегация са още кинезитерапевтите Ива Александрова и Ивайло Андонов, които ще се грижат за възстановяването и подготовката на националните състезателки по време на надпреварата.
Съдии за България ще бъдат Филипа Филипова в индивидуалната надпревара и Християна Тодорова при ансамблите.