Меси има двойно повече голове от Роналдо на световни след навършване на 30 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

8-те гола на Лионел Меси (39 г.) на световното първенство са рекордно постижение за играч на възраст 30 или повече години в рамките на един турнир.

Нападателят на Аржентина се разписа в 83-аата минута на мача от 1/8-финалите на срещу Египет (3:2).

Предишният рекорд също принадлежеше на Меси, който отбеляза 7 гола на победното за аржентинците световно първенство през 2022 г.

Лео има 2 пъти повече попадения от другата голяма звезда на футбола през този век - португалеца Кристиано Роналдо (41 г.), на световни първенства след навършване на 30 години - 16:8. Преди това са 5:3.