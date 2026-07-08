“Левски” продава в средата на лятото две от звездите си

“Левски” няма да прави само входящи, но и изходящи трансфери през това лято. А от “Герена” ще си тръгнат две от звездите на отбора, колкото и в лагера на “сините” това да не им се иска. До това заключение може да стигнем от думите на спортния директор в клуба Георги Костадинов.

Бранителите Майкон и Макун ще бъдат продадени до няколко седмици. Бразилецът и венецуелецът още не са преподписали договорите си, които изтичат през следващото лято. Тоест - сега е единственият вариант “Левски” да спечели нещо от тях, защото иначе рискува да си тръгнат за без пари. А сумата, която “сините” трябва да получи за дуото защитници, е в размер на няколко милиона евро.

Двамата обаче няма да бъдат продавани веднага. А ще останат в клуба за поне два елиминационни дуела в европейските турнир. Шампионът на България изпусна да бие “Борац” (Баня Лука) в първия двубой от кръг I на Шампионската лига, но и 1:1 е отличен резултат с оглед на факта, че реваншът след седмица е в София. А пък и “сините” тотално доминираха на терена след 25-ата мин.

“Заслужавахме да спечелим”, заключи след срещата предводителят на българския шампион Хулио Веласкес.

Интерес към левия бек Майкон има от редица западноевропейски тимове, а също от Турция. При Макун основно интересът е от комшийски тимове.

“Към момента в клуба не е постъпила официална оферта за Макун”, каза при прибирането на “Левски” от Босна и Херцеговина Костадинов. Но в Турция написаха, че има зелена светлина за евентуална сделка между “сини” и тамошни тимове.

Бившият капитан на “Левски”, който от новия сезон е в ролята на шеф, обясни, че клубът прави всичко възможно да задържи Майкон.

“Той е много важен футболист. Ние сме му го казали, показали. Ще направим всичко по силите си да го задържим. Отношението на клуба към него е изключително добро. Той се показа като един много важен за нас футболист. Той израсна много при нас, но и клубът много му помогна. Надяваме се да намерим най-доброто решение за него и за клуба”, каза още Костадинов и добави, че в “Левски” ще има още нови до края на трансферния прозорец.

Всъщност “сините” отдавна са готови за деня, в който Майкон ще бъде продаден. Преди по-малко от 3 седмици шампионът на България подписа с левия бек Алекс Сентейес. Испанецът 100% е взет за алтернатива на бразилеца. А при равенството с “Борац” направи и официален дебют.

Иначе за реванша срещу първенеца на Босна се очаква треньорът на “Левски” да може да разчита на Радослав Кирилов. Националът на България получи контузия в последния момент и отпадна от групата, но след седмица би трябвало да е на линия. Напълно е възможно и Макун да започне от първата минута на “Герена”. Венецуелският централен бранител се появи в игра чак в последните 10 мин, тъй като е назад с подготовката.

