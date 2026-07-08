Световният ни шампион Иван Иванов мина през британец и е на 1/4-финал в Нотингам

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Шампионът при юношите от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през 2025 година Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на турнир по тенис на трева от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам (Великобритания) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният българин, който премина успешно през квалификациите, се справи с представителя на домакините Луи Макстед с 6:3, 6:4 за час и 19 минути на корта.

Така Иванов, който е и световен шампион при юношите за 2025-а, спечели 11 точки за ранглистата на АТР, в която заема 654-ото място.

На четвъртфиналите негов съперник ще бъде първият поставен в схемата Клемон Шидек (Франция), който е №205 в света.