След победата над шампиона Франция националите отстъпиха срещу Германия на ЕвроВолей 2026 до 18 г.

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България започна много силно eвропейското първенство за волейболисти под 18 години в Италия, побеждавайки шампиона Франция с 3:1.

За съжаление, вторият мач не завърши добре. Нашите отстъпиха от Германия с 1:3 (25:20, 23:25, 23:25, 17:25). В първия гейм дълго време позволихме на Бундестима да ни води. Това обаче се случи до последно при 18:14 - доста впечатляваща разлика. Тогава обаче отборът, воден от Мирослав Живков, демонстрира голямата си класа. Шест поредни български точки и 20:18 за нас. Геймът завърши с четири наши успешни атаки за 25:20.

Във втората част пак трябваше да се примирим с германско превъзходство в началото. За съжаление обаче нито веднъж не успяхме да излезем напред. Драмата настъпи, когато Герпмания водеше с 23:20, а ние изравнихме. За съжаление не успяхме да надградим върху психологическото предимство и съперникът изравни – 25:23.

Третият гейм беше на приливи и отливи от двете страни. Първо дръпнаха германците, после ние. Така частта вървеше равностойно до 23:23. И отново последните точки бяха за съперника.

В четвъртата част бундестимът поведе с 6:2, после с 13:8 и 21 :16. Така и не успявахме да направим серия, с която да притесним германците. Размяната на точки не ни помагаше по никакъв начин. А и Германия увеличаваше и и увеличаваше преднината си до 25:17.

Никола Градинаров и Милко Багдасаров бяха най-резултатни с по 11 точки.

Утре българският отбор ще играе срещу Нидерландия от 16,00 часа.

Групата е от 8 отбора, а първите 2 в крайното класиране отиват на полуфиналите.