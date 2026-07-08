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https://www.24chasa.bg/sport/article/23190723 www.24chasa.bg

След пропуска срещу Колумбия швейцарски национал спира с дузпите

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Мануел Аканджи праща топката над гредата. Снимка: Ройтерс

Националният защитник на Швейцария Мануел Аканджи, който пропусна дузпа в 1/8-финала на световното срещу Колумбия, е обявил на треньора Мурат Якин, че повече да не изпълнява 11-метрови удари.

Това е трета поредна грешка на футболиста на италианския "Интер" на голяма първенство, като първите две доведоха до елиминирането на "часовникарите" на европейските първенства - през 2021-а срещу Испания и през 2024-а срещу Англия.

"Няма да изпълнявам повече дузпи, беше катастрофа. В последния момент смених идеята си. Видях, че вратарят вече два пъти бе избрал да се хвърли вляво, поколебах се и след това топката отиде четири метра над напречната греда.

Невероятно съм горд с отбора и начина, по който реагира. Всички останали вкараха дузпите си хладнокръвно и сме на 1/4-финал", коментира Аканджи.

При 11-метровите удари Швейцария би с 4:3 след 0:0 в редовното време и продълженията.

Мануел Аканджи праща топката над гредата. Снимка: Ройтерс

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